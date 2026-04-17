◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１７日、栗東トレセン昨年のホープフルＳ覇者ロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は坂路で最終調整。安定したフォームから、力強い脚取りを繰り出した。房野助手は「今日ぐらい我慢していれば大丈夫。無駄な動きがなくて、納得のいく仕上がり」と胸を張った。馬番は２枠４番と決定。ホープフルＳと同舞台でのクラシック制覇