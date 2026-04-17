横浜Ｍは１７日、神奈川・横須賀市内で明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１１節・川崎戦（１８日・日産スタジアム）に向けて一部のみを公開して全体練習を行った。開幕３連敗スタートからなかなか波に乗ることが出来ず、現在３勝７敗の９位と低迷が続く。前節のＦＣ東京戦もホームで１―３で敗戦し、現在２連敗中という状況だが、ＤＦ角田ら離脱者も多く、苦しい状況が続く。それでも、川崎には３月２２日のＭＵＦＧ国立で開催さ