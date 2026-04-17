作る時間も洗い物の手間も省きたい！ 慣れない環境での生活に四苦八苦することも多い新生活。あまり料理に時間をかけていられない…という人もいるはず。そんなときは、フライパンひとつで簡単にできる「ワンパンパスタ」がおすすめ！飽きがこないよう、洋風と和風、両方の味を取り揃えました。 生クリームなしでも濃厚美味 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました 牛乳で簡単！お店クオ