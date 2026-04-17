ニュースの正しいミカタを徹底解説する情報バラエティ番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（ABCテレビ）。毎週土曜の生放送後に久保光代アナMCで収録される番組公式YouTube「正義のミカタチャンネル」に、外交評論家の山上信吾氏が登場した！ ©ABCテレビ 【出典】4月11日放送「正義のミカタ」 山上氏はアメリカ留学後、ワシントンや香港、ジュネーブ、ロンドンに駐在。最後はキャンベラで