米ホワイトハウスがX（旧ツイッター）に投稿した動画の一場面茂木敏充外相は17日の衆院外務委員会で、米ホワイトハウスが任天堂のゲームとみられる映像を使い、イラン攻撃の成果を誇示する動画をX（旧ツイッター）に投稿したことへ苦言を呈した。「一般論だが、公的機関であっても著作権者の承諾なく著作物を無断に複製するのは適切ではない」と述べた。任天堂に許可を得たかどうかは不明だが、ホワイトハウスはこれまでも日本