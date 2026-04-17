元モーニング娘。でタレントの後藤真希の都内の実家が火災に見舞われたことが１７日、分かった。関係者はデイリースポーツの取材に対し、実家には姉夫婦のみが住んでおり、すぐに避難しており、無事だと説明。後藤自身は、この実家には住んでいないという。