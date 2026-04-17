『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが4月17日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】食用油のプラボトル「洗剤で洗わないでも、使った後のキッチンペーパーを敷いて、裏返せば、油が落ちるので、プラ資源に出すことができます！」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「油のボトルは洗剤で洗わないでも、使った後のキッチンペーパーを敷い