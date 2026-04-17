お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）が16日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に、相方小木博明（54）とともに生出演。女優永野芽郁（26）について言及した。2人は永野関連のネットニュースの見出しについて激論を交わした後、永野本人に言及。矢作が「結局かわいいしな。生で見たときの永野芽郁のかわいさは…かわいいと思ったもん」と語ると、小木は「俺、生で見てないもん」と返答。