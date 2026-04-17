日めくりカレンダー『増子敦貴Daily Calendar』（KADOKAWA）が2026年6月30日（火）に発売される。 【写真】『増子敦貴Daily Calendar』収録カットを見る 現在全国ツアー中のダンス＆ボーカルグループ・GENICの一員であり、放送中のドラマ『産まない女はダメですか? DINKsのトツキトオカ』『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』（共にテレ東）のレギュラー出演している増子敦