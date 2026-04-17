三陽商会は朝安後に切り返す動き。米ブルームバーグ通信が１７日、米アクティビストファンドのサファイアテラ・キャピタルが三陽商に対し、特別配当を求める株主提案を行ったことが分かったと報じており、これが株価の刺激材料となったようだ。 三陽商は１４日の通期決算発表時に、一株主から１株当たり１２００円の特別配当を行うことを求める株主提案を受けたことを明らかにした。取締役会は全会一致でこの提