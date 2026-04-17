ｒａｋｕｍｏが続伸している。１６日の取引終了後に、サイバーソリューションズと協業すると発表しており、好材料視されている。 協業により、サイバＳＯＬのクラウドメールサービス「ＣｌｏｕｄＭａｉｌＳＥＣＵＲＩＴＹＳＵＩＴＥ」をグループウェア拡張ツール「ｒａｋｕｍｏ」の利用者に販売する。ｒａｋｕｍｏは既存顧客に対し「ＣｌｏｕｄＭａｉｌＳＥＣＵＲＩＴＹＳＵＩ