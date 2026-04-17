パワーソリューションズが大幅高で４日ぶりに反発している。１６日の取引終了後に、２６年１０月末時点の株主から株主優待制度を拡充すると発表したことが好感されている。現行制度では毎年４月末日及び１０月末日時点で１００株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に一律でＱＵＯカード４０００円分（年間８０００円分）を提供していたが、拡充後は継続保有期間の条件を撤廃し、継続保有期間半年未満の