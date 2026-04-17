コシダカホールディングスが反発している。この日、子会社スタンダードがカラオケ事業の新ブランド「ＫＡＲＡＯＫＥＧＬＡＮＺＡ（カラオケグランザ）」を展開すると発表しており、好材料視されている。 グループの中核である「カラオケまねきねこ」が高いコストパフォーマンスと親しみやすいサービスを武器に店舗運営を行うのに対し、「ＫＡＲＡＯＫＥＧＬＡＮＺＡ」は、「特別な高揚