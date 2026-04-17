「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在で、エイチ・アイ・エスが「売り予想数上昇」で５位となっている。 １７日の東京市場で、ＨＩＳは小じっかり。ただ、一部で「航空機燃料の高騰を受け、大手航空会社が６月発券分から国際線の航空運賃に上乗せする燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を大幅に引き上げる」と報じられており、顧客数の減少懸念が売り予想数上