午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５１４、値下がり銘柄数は１００１、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中４業種が上昇。値上がり上位はその他製品、サービス、海運、繊維。値下がりで目立つのは証券・商品、卸売、銀行など。 出所：MINKABU PRESS