品川リフラは冴えない値動き。１６日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について純利益を３１０億円から２６０億円（前の期比２．７倍）へ下方修正すると発表した。赤穂工場と海外子会社において減損損失を計上するため。これが嫌気されている。 出所：MINKABU PRESS