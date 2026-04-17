お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が16日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）について言及した。田中は11日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）で「矢作さんって格好いいですよね。モテそうだなって」「局アナの時に『リンカーン』っていう番組で、ご一緒した時に