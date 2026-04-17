気象庁は17日、最高気温が40度以上の日の名称を「酷暑日」とすることを決定した。【画像】「13」の候補（気象庁のアンケートより）同庁は「近年、夏に顕著な高温を記録する年が頻発しており、40℃を超える気温が毎年のように観測される状況を受け、最高気温が40℃以上の日について新たに名称を定めるべく、2月27日（金）から3月29日（日）にかけて気象庁ホームページにおいてアンケートを実施しました。非常に多くの方から回答