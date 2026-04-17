気象庁は１７日、最高気温４０度以上の日の名称について、「酷暑日」とすると発表した。インターネットでのアンケート調査や有識者の意見を踏まえて決めた。同日から天気予報などで使う用語に加える。暑さに関する予報用語では、２５度以上の日を「夏日」、３０度以上を「真夏日」、３５度以上を「猛暑日」としている。近年は４０度以上の暑い日が多く、新たな用語を作ることにした。同庁は「酷暑日」を含む１３の候補につい