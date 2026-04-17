お笑い芸人の出川哲朗（62）が16日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。3月に第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を現地観戦した時のエピソードを披露した。「WBC、マイアミに行って参りました」と切り出した出川。3年前の前回、現ホワイトソックス・村上宗隆選手のサヨナラ弾で盛り上がった準決勝のメキシコ戦は、ベトナムでのロケ帰りのため自宅で観戦できたが、米国や欧州の場合は間に