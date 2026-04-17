超党派の「サッカー外交推進議員連盟」と「障害者サッカーを応援する国会議員連盟」の合同総会が17日、国会内で開かれた。総会には、サッカーワールドカップ日本代表の森保一監督が出席し、5月の代表メンバー発表を前に、代表ユニホームを着用して参加した国会議員に対して、「日本のユニフォームを着られておられる方、日本代表として参戦したいと思われる方は皆さん候補だ」と会場の笑いを誘った。森保監督は、総会の挨拶で、「