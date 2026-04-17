◇プロ野球セ・リーグ巨人4-3阪神（4月16日、甲子園）6回3失点で今季2勝目をあげた田中将大投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは「同点にさせないところ」などをあげ、そのピッチングを称賛しました。「粘ってたね。丁寧に投げてましたよ、きょうも。前回の広島とね。サトテルくんに2ランを打たれたけど、その後もリードをしっかり守った。初回に3点もらうと、それを守ろうとして、難しいんですけど、経験があるから。同点