お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が16日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に、相方の矢作兼（54）とともに生出演。東京で初めてカラーコンタクトを着用したと主張した。小木が趣味でやっているフットサルの話から、プレー中はメガネかコンタクトレンズか、の話題で盛り上がった。小木と矢作は都立高校の同級生で、高校3年生になってお互いの仲を深めていた。高校時代サッカー部の