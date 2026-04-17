ソフトバンクが、OpenAIへの投資を裏付ける400億ドル規模のローンに追加の銀行を招致していることが分かった。同ローンは現在「ソフトローンチ」段階にあり、参加行にはアンダーライター(主幹事証券会社)のもとで企業が株式や債券など有価証券の発行時に引受業務の一部を分担するサブアンダーライターとして、約50億ドルのコミットメントを求めているという。.