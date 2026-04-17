世界60カ国・地域で展開する世界最大の音楽会社、ユニバーサル ミュージック グループ。その日本法人であるユニバーサル ミュージックを率いるのが、社長兼CEOの藤倉尚氏だ。2014年に46歳で社長に就任して以来、デジタルとフィジカルの両軸経営を掲げ、契約社員約330人の正社員化といった異例の施策にも取り組みながら、2025年12月期まで12年連続で売上高の過去最高を更新してきた。今回は、藤倉氏にキャリアの原点、経営の軸、変