【USJ：「葬送のフリーレン」コラボ】 開催期間：2026年5月30日～2027年1月11日 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月30日より開催されるTVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボレーションとして、新テーマ・レストラン「葬送のフリーレン ～追憶のレストラン～」やグッズ情報などを発表した。期間は2027年1月11日まで。 「葬送