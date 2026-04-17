Image: メガハウス ボドゲでも落とすのは変わらず。1984年にソビエト連邦で生まれた、元祖落ち物ゲームの『テトリス』。ちょっと前には高さ150mにドローン2,800機を使った巨大『テトリス』世界選手権もあったくらい、世界でド定番ゲームです。プレイするには電気で動くゲーム機が必須。コントローラーでブロックのテトリミノを移動や回転させる必要があります。機械が処理してくれるからスム