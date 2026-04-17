"茶の湯"の所作や心得、教養を学び、また癒しを得ることで、ビジネスパーソンの心の落ち着きと人間力、直観力を高めるためのビジネス茶道の第一人者である水上麻由子。本連載では、水上が各界のキーパーソンを茶室に招き、仕事に対する姿勢・考え方について聞いていく。第19回は、伊勢志摩のあこや真珠養殖にルーツを持つ真珠を用いたパールジュエリーブランド「SEVEN THREE.」を展開する、サンブンノナナ 代表取締役社長の尾崎な