春になると、装いに軽やかさを出してくれる「白系シャツ」が気になり始めるという人も多いのでは。清潔感があり、顔まわりも明るく見せてくれる白シャツは、40・50代の着こなしを上品に整えてくれる頼れる存在です。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、レースやピンタックなど、ディテールが効いた “大人の上品見え” が叶いそうな白系シャツをピックアップ。きれいめにもカジュアルにも着回しやすく、春のコー