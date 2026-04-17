子ども同士のトラブルで、相手の保護者への対応に悩んだことはありませんか？ 正解が分からず不安になる場面もありますよね。今回は、筆者が経験した出来事と、相手ママの対応に救われたエピソードをご紹介します。 突然の出来事に、頭が真っ白になった 息子が年中のとき、保育園で小さなトラブルがありました。お昼の時間に、フォークを持ったまま隣の子の肩をたたいてしまったというのです。 ケガはなかった