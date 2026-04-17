バズった中学生記者の「現在地」「一番変わったのはメガネですね」最初の取材から２年半で自分の中で一番変わったことは何か--そう聞くと、川中だいじさんはそう言って笑った。’23年９月、『日本中学生新聞』を立ち上げてから約半年後にFRIDAYデジタルが取材を行ったとき、画面の向こうにいたのは真剣なまなざしをたたえた少年だった。あれから約２年半。この春、中学を卒業したばかりの川中さんは、柏書房から初著書『こちら日本