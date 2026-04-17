刑事ドラマ「Gメン'75」(1975～82年、TBS系)で特別潜入捜査班のキャップ「警視庁の黒木警視」を演じた俳優・丹波哲郎さん(2006年死去、享年84)が没後20年を迎えた。同作の初期レギュラー俳優の岡本富士太(79)や助監督を務めた佐藤武光氏(77)がこのほど、作家・映画監督の山本俊輔氏が企画した都内のイベントに参加し、数々の“丹波伝説”を披露した。 【写真】ライフワークは「霊界」研究舞台「大霊界死