フライブルクMF鈴木唯人が2ゴールドイツ1部ブンデスリーガのフライブルクは現地時間4月16日にUEFAヨーロッパリーグ（EL）準々決勝の第2戦、セルタ（スペイン）戦に3-1で勝利。2戦合計6-1での突破を決めたゲームで日本代表MF鈴木唯人が2ゴールした。鈴木はチームが1-0（2戦合計4-0）で迎えた前半39分、左サイドからのラストパスに対して体を開いてゴールを視野に捉え、目の前の相手DFの股下を通すシュートを狙う。わずかに足に