ジュエリーブランド「ケイウノ」から、『スター・ウォーズ/マンダロリアン』をモチーフにした新作ジュエリーコレクションがラインナップ。作中で活躍する「グローグー」と、伝説の獣「ミソソー」をモチーフにしたネックレスとリング（指輪）が発売されます！ ケイウノ『スター・ウォーズ/マンダロリアン』グローグー／ミソソー「ネックレス／リング」 発売日：2026年4月29日（水・祝）販売店舗：ケイウノ6店舗（銀