１６日の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）の生放送中に退席した弁護士の亀井正貴氏について、共演した精神科医の木村好珠氏がその後の様子を伝えた。亀井弁護士はコメンテーターとして出演した１６日の放送で、突然体調を崩した。京都で男児が遺体で発見された事件についてコメントしている最中に、ろれつが回らなくなり、あわててＭＣの宮根誠司氏が「大丈夫ですか？先生。大丈夫ですか、体