体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考会などを兼ねる全日本個人総合選手権は１７日、高崎アリーナで男子予選（決勝は１９日）を行う。東京五輪王者の橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）は、昨年５連覇を達成し、大会で１０連覇している内村航平さん以来、史上２人目の６連覇の偉業に挑む。３月下旬に左肩を痛め、代表試技会を回避し心配されたものの、その後は順調に回復している様子。万全とは