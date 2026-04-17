今月29日に行われる『ONE SAMURAI 1』（有明アリーナ）のロッタン戦で、現役生活に幕を下ろす“ナチュラルボーン・ラッシャー”武尊。引退を惜しむファンの声に応えるように、フリマアプリ「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」と武尊がコラボレーションし、限定クッズが発売されることが決定した。【インタビュー動画】武尊が語る、格闘技人生の終止符「絶対に勝って終わりたい」引退試合が迫っている貴重な時間に、オリコンニュ