「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月16日の第1試合でTEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）に、思わず目を疑うような「究極の配牌」が舞い降りた。あまりの破壊力に、実況・放送席がパニック状態となる一幕があった。【映像】誰もが羨む“混一色丸見え”の好配牌場面は東3局。2万4200点持ちの3着目だった瀬戸熊の配牌が開くと、そこには驚愕の景色が広がっていた。自風の南がすでに暗刻、役牌の中が対子。さらにピ