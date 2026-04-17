小学館は17日、公式サイトを更新し、第三者委員会より「社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン」を設置したことを報告した。【画像】長すぎる文章！小学館「社外関係者向け第三者委員会専用ホットライン」設置この騒動は、2月27日に漫画アプリ『マンガワン』の連載作品『常人仮面』（原作：一路一、イラスト：鶴吉繪理）の原作者の起用問題についてのもの。声明文では「当委員会は、マンガワン編集部において『堕天作