米男子ゴルフのRBCヘリテージは16日、サウスカロライナ州ヒルトンヘッドのハーバータウン・リンクス（パー71）で第1ラウンドが行われ、久常涼は75で回り、76位と出遅れた。ルドビグ・オーベリ（スウェーデン）が63をマークして首位に立った。1打差の2位でハリス・イングリッシュ（米国）とビクトル・ホブラン（ノルウェー）が続いた。（共同）