エリック・クラプトン（ギター）、ジャック・ブルース（ベース）、ジンジャー・ベイカー（ドラムス）が結成した伝説のスーパーグループ、クリームの３ｒｄアルバム「クリームの素晴らしき世界」のスーパー・デラックス・５ＣＤエディションが６月１２日に発売されることが１７日、分かった。紛失したと考えられていたテープから、未発表トラックやレア音源が収録される。「クリームの素晴らしき世界」は１９６８年６月１４日リ