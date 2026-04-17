ソフトバンクは、米Brain Technologiesが開発した独自の「Natural AI」を搭載する5Gスマートフォン「Natural AI Phone」を4月24日に発売する。国内では発売から1年間、同機種がソフトバンクのみで独占販売される。価格は9万3600円。 アプリを切り替えずに操作可能 搭載される「Natural AI」は、ユーザーの意図を理解して一人ひとりに寄り添ったサポートや提案を行う。ユーザーとの