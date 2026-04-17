三浦と木原。この“りくりゅう”ペアが織りなした華麗なる演技は人々を大いに魅了した(C)Getty Images今冬に伝説となったゴールデンペアが決断を下した。4月17日、今年2月に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一が、自身のSNSで現役引退を発表した。【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅうペアの様子をチェックお茶の間