気象庁は17日(金)、最高気温が40℃以上の日の名称を、「酷暑日（こくしょび）」と新たに決定したと発表しました。 【画像を見る】日本の最高気温ランキング（高い方から） 近年、40℃以上の著しい高温が毎年のように観測されていることを受けて新たな名称が検討されてきたもので、気象庁ホームページで広く意見を問うアンケートも実施されました。 そのアンケートで最も得票が多く、有識者からも