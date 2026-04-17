元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が17日までに自身のインスタグラムを更新。旅行のオフショットを公開した。「こんな事ってあるんですか？」と書き出した村重。「フランス行きの飛行機後ろは丸山れい」とつづった。「フランスに丸山れいがいる！じゃあもうここは渋谷じゃん！」とコメント。「渋谷完成！」と添えて2ショットを披露した。ファンからは「凄すぎます」「永野のギャグじゃんw」「最高なフライト時間」「