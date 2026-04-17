（CNN）トランプ米大統領は16日のイベントで、現行のイランとの戦争について、米国が関与した過去の紛争に比べればそれほど長期化してはいないとの見方を示唆した。「まだ2カ月だ。2カ月しか経っていない。他の戦争では18年、4年もかかっている」とトランプ氏は指摘。その上で「我々は間もなく勝利を手にするだろう」と述べた。トランプ氏はまた、自身の政権下での経済成長を称賛した。ただ同日夜にイベントが開かれたラスベガスで