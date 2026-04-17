【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１６日、イランとの戦闘終結に向けた協議で、イランが核兵器を所持しないことや高濃縮ウランの米国への引き渡しに同意したと主張した。イランはこれまで濃縮ウランの国外搬出に反対しており、核問題でイランが譲歩した可能性がある。ホワイトハウスで記者団に語った。トランプ氏は、「イランとは多くの合意があり、非常に前向きで重要な何かが起こると思う」と述べ、合意に近づ