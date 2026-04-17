女優の松本若菜（42）が17日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）のプレミアムトークに生出演。意外な素顔を共演者に明かされた。現在放送中のNHKプレミアムドラマ「対決」で共演している女優の鈴木保奈美がVTR出演。鈴木は「見た目の華やかで繊細な感じというより、骨太な感じの方だなって。そのギャップが面白いなって」と、松本に惹かれた理由を明かした。松本はSNSで飼い猫の心の声をアフレコした動画や消しゴムは