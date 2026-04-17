ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１７日、「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一組がＳＮＳで引退を表明したことを速報した。番組では２人が連名で発表したコメントを紹介した。ＭＣでタレントの恵俊彰は２人を「フィギュア界全体に勇気と元気を」と絶賛し「これからも新しいことに挑戦…一体、何をなさっていくんでしょうかね。楽しみです