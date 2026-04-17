KISS OF LIFEが、パフォーマンスの扇情性を巡る議論が起きている中でも音楽番組で1位のトロフィーを手にし、圧倒的な人気を証明した。KISS OF LIFEは、4月16日に放送されたMnet「M COUNTDOWN」に出演し、新曲『Who is she』で1位を獲得した。これはデビュー後初となる同番組での1位であり、今回のカムバック後、最初のトロフィー獲得となった。【画像】KISS OF LIFE、衝撃の“首絞め腰ふり”ダンスこの日、メンバーたちは情熱的な